Como. Lavori sui marciapiedi cittadini, si allarga il cantiere partito nei giorni scorsi in via Manzoni. Gli interventi – dopo la passeggiata a lago davanti a piazza De Orchi, vicino a viale Geno – da oggi sono scattati anche in largo Leopardi.

Anche in questo caso – come accaduto per gli altri interventi – il cantiere ha comportato nuovi provvedimenti viabilistici, tra cui: la chiusura ai pedoni del marciapiede lato Ferrovie Nord e il conseguente restringimento della corsia di marcia accanto al marciapiede. Inoltre gli spazi per la sosta degli autobus della linea Ferrovie Nord Milano Autoservizi, la società di trasporto pubblico su gomma, sono stati trasferiti in piazza Roma, dove resta soppressa l’area di sosta per i bus turistici che potranno effettuare soltanto la fermata per il tempo strettamente necessario a caricare e scaricare i passeggeri in viale Vittorio Veneto e poi sostare in via Regina Teodolinda. Infine il divieto di sosta in largo Leopardi e in corrispondenza dell’intersezione con via Manzoni. Saranno creati inoltre appositi percorsi pedonali, in base all’avanzare del cantiere, per l’entrata e l’uscita dalla stazione di Como Lago.

Nel complesso gli interventi per la realizzazione della nuova pavimentazione comprenderanno l’intera zona di Sant’Agostino e il marciapiede fino al primo tratto di Lungo Lario Trieste che appunto sarà completamente rifatto. La spesa complessiva ammonta a oltre mezzo milione di euro: 310mila per i marciapiedi e 200mila per le asfaltature. Il Comune conta di chiudere l’intero cantiere entro Pasqua.