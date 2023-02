Politeama di Como. Dopo l’acquisto il Comune lavora per mettere in sicurezza lo storico ex cineteatro di piazza Cacciatori delle Alpi. I fondi necessari – secondo la stima dell’amministrazione comunale – ammonterebbero a oltre 10 milioni di euro. La cifra comprende i lavori di messa in sicurezza e di ristrutturazione dell’immobile. Da anni infatti le condizioni di abbandono hanno accelerando inevitabilmente i segni di degrado nella struttura.

“Stiamo iniziando a vedere quali possono essere le strategie per raccogliere i fondi necessari – ha spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese – Dalle prime analisi economiche i fondi necessari non sono pochi, parliamo di oltre 10 milioni di euro”. Poi aggiunge: “La priorità sarà quella di mettere in sicurezza l’immobile e quindi partire con interventi mirati sul tetto”. Allo scopo di tutelare l’edificio da infiltrazioni e per arrestare il deterioramento.

A novembre scorso Palazzo Cernezzi, unico offerente, si è aggiudicato lo storico cineteatro cittadino alla cifra di 1.262.250 euro. Uno spazio culturale e commerciale in passato e con questa doppia vocazione si guarda al recupero. Il rogito con il liquidatore è fissato per martedì 17 di febbraio. “Dopodiché avvieremo l’iter per la progettazione e il rifacimento del tetto, mentre partirà l’iter per la ricerca di fondi pubblici”.