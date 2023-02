La droga, più di 300 grammi era nascosta nel passeggino di un bambino sistemato sul pianerottolo davanti alla porta di casa. All’interno dell’abitazione, a Como, la polizia ha trovato denaro e tutto l’occorrente per confezionare le dosi di sostanza stupefacente. Arrestato un 17enne comasco. Sanzionato per il possesso di droga un altro minorenne, un 17enne di origine straniera residente nel capoluogo.

Il controllo

Proprio un controllo del 17enne è stato all’origine dell’operazione che portato all’arresto del presunto spacciatore. Ieri mattina, i poliziotti della volante della questura di Como, durante un controllo, in via dei Mille hanno notato un ragazzo a piedi che, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi. Gli agenti hanno fermato il giovane, che ha spontaneamente consegna ai poliziotti un involucro contenente circa 10 grammi di hashish.

Gli agenti hanno approfondito i controlli e sono arrivati all’abitazione di un altro 17enne, comasco residente in città, sospettato di aver venduto la droga al primo minorenne controllato. La perquisizione ha permesso agli agenti di scoprire e sequestrare quasi mezzo chilogrammo di hashish. Circa 40 grammi della sostanza erano in casa, mentre oltre 300 grammi di droga erano stati ben nascosto nel passeggino, probabilmente nella speranza che non venisse controllato. Sequestrati inoltre 4mila euro in contanti.

L’attività di spaccio

Il 17enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è incensurato. In base a quanto ricostruito dai poliziotti però, sembra che il minorenne gestisse una vasta attività di vendita di stupefacenti, con numerosi clienti, soprattutto coetanei del ragazzo e in gran parte residenti a Como. Informata la procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto il trasferimento del ragazzo nel centro di prima accoglienza di Torino.