Commercio in Canton Ticino. I risultati dell’ultima indagine mostrano segnali di ripresa per l’intero settore. In particolare risultano positive le valutazioni tra i commercianti ticinesi dei medi e grandi negozi. Sia in termini di volumi di vendita sia per l’affluenza di clienti. In termini di prospettive future si registra però un peggioramento rispetto alla situazione degli affari, anche se questo per ora non si riflette nelle previsioni relative all’occupazione.

Secondo i dati di gennaio, raccolti dall’indagine congiunturale, i commercianti soddisfatti della situazione degli affari sono aumentati rispetto all’indagine precedente. Ma rispetto ai prossimi sei mesi gli ottimisti risultano in calo.

Il periodo natalizio, malgrado una partenza sottotono, registra un bilancio positivo. Il clima degli acquisti non è stato influenzato negativamente dagli aumenti generali e dall’inflazione, risparmiando le vendite di dicembre, tuttora le più importanti per il commercio al dettaglio. Per il prossimo futuro regna ancora incertezza.

LEGGI ANCHE Industria manifatturiera, la congiuntura in Ticino. Occupazione e ordini: i timori per il 2023