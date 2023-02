Un paese diviso tra fazioni nemiche, due regni in conflitto (quello della Notte e quello della Luce). Un giovane smarrito nella foresta e il potere di uno strumento musicale. Questi solamente alcuni degli spunti del Flauto Magico di Mozart, il titolo che aprirà il sipario della 27esima edizione del progetto Opera domani. Bambini, ragazzi e famiglie sono chiamati in platea per una serie di spettacoli inclusivi, sensoriali e coinvolgenti dedicati e costruiti su misura per loro. La partecipazione attiva del pubblico è infatti un tema centrale dell’iniziativa volta ad avvicinare all’arte e al teatro i giovani e ideata dall’Associazione lirica e Concertistica italiana.

Il debutto al teatro Sociale di Como del Flauto Magico di Mozart è in programma per le scuole il 13 febbraio mentre per le famiglie il 18 febbraio. La stagione 2022-2023 declinerà l’opera del compositore austriaco nei vari progetti pensati per intrattenere il pubblico giovane con un format dedicato a loro. La proposta di quest’anno, in scena grazie alla collaborazione di partner internazionali come la Grand Operà di Avignone, Operà de Rouen Normadie e il Festival di Musica di Bregenz, porterà sul palco temi trasversali e contemporanei come la guerra, la pace e il rapporto talvolta conflittuale tra adulti e giovani.

Per le famiglie le due recite previste per Opera Family andranno in scena alle 16:30 e 20:30 e saranno precedute da laboratori dove imparare arie e coreografie in vista degli spettacoli. Le prevendite sono disponibili in biglietteria oppure online al costo di 10 euro per bambini e 15 per gli adulti.