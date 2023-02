Un avversario tutt’altro che malleabile. Una squadra, il SudTirol, che tutti, prima ancora del via del campionato, davano come destinata alla retrocessione. Il sabato della serie B propone alle 14 per il Como la gara dello stadio Druso contro gli altoatesini, che attualmente sono in piena zona playoff. Lariani in cerca di riscatto dopo lo stop con il Frosinone e attesi da due trasferte consecutive. Il 18 febbraio saranno infatti ospiti della Spal. A Bolzano mister Moreno Longo non avrà a disposizione Moutir Chajia (comunque in pieno recupero) e Andrea Cagnano, bloccato da problemi alla schiena.

I convocati

Tommaso Arrigoni, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Luis Binks, Alex Blanco, Simone Canestrelli, Alberto Cerri, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Jacopo Da Riva, Cesc Fàbregas, Paolo Faragò, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Alfred Gomis, Nicholas Ioannou, Alessio Iovine, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, Vittorio Parigini, Edoardo Pierozzi, Filippo Scaglia, Luca Vignali, Mauro Vigorito