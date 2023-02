Tra azzurri non potranno scendere in campo sabato prossimo a Ferrara in occasione dell’incontro Spal-Como, in programma alle 14. Per somma di ammonizioni sono stati infatti squalificati Cas Odenthal, Cesc Fabregas e Alberto Cerri. Per il match dello stadio Mazza è stato designato quale direttore di gara Matteo Gariglio di Pinerolo, che in questa stagione al Sinigaglia ha diretto Como-Perugia, terminata 1-0 per i lariani.

A proposito di arbitri, chiamata prestigiosa per il comasco Andrea Colombo, che venerdì alle 20.45 fischierà a Reggio Emilia nella sfida tra Sassuolo e la capolista Napoli. In B, invece, sarà quarto ufficiale un altro lariano, Alessandro Di Graci, che abitualmente dirige incontri di serie C. Per lui sicuramente un bel segnale in prospettiva.