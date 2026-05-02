Abbattuto il passaggio a livello di viale Lecco a Como, traffico in tilt

Nessun ferito ma traffico paralizzato nel tardo pomeriggio di oggi a Como dopo che un veicolo in transito in viale Lecco è rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello. Secondo le prime ricostruzioni, abbassandosi la sbarra avrebbe colpito la vettura e si sarebbe rotta. Bloccata temporaneamente la circolazione ferroviaria e traffico in tilt in tutta la zona, in un momento in cui la situazione era già complessa per l’altissima affluenza di visitatori e turisti a Como e per la concomitanza anche della partita al Sinigaglia. Non ci sono persone coinvolte e non hanno avuto conseguenze le persone sull’auto che ha causato la rottura della sbarra del passaggio a livello, subito rimossa. Pesanti invece le conseguenze sulla viabilità. Al lavoro gli agenti della polizia locale di Como e i tecnici della rete ferroviaria per ridurre i disagi alla circolazione.