Sicurezza stradale. Nuovi occhi in città: in arrivo telecamere ai varchi cittadini e ancora tutor e autovelox sulle strade dove a causa dell’elevata velocità si verificano più incidenti. Obiettivo: maggior sicurezza e controllo del traffico.

Una maxi rete di telecamere per la sicurezza stradale a Como. L’amministrazione comunale è al lavoro per installare su strade e vie nuovi sistemi di controllo del traffico. “L’idea è quella di rendere più sicura la città – ha detto il sindaco Alessandro Rapinese – Dobbiamo garantire sicurezza e il monitoraggio del traffico cittadino”.

Tra le ipotesi di vie cittadine in cui saranno installati i nuovi strumenti figurano via Varesina, via Pasquale Paoli e via Bellinzona, mentre nei giorni scorsi l’amministrazione aveva annunciato l’arrivo di un tutor in via Napoleona. Sui tempi di realizzazione il primo cittadino aveva spiegato che il Comune è in attesa di alcuni passaggi formali per poter avviare poi il progetto che prevede appunto l’installazione di questo strumento sulla trafficata arteria.

Infine a dicembre scorso il Comune di Como ha indetto la gara per l’appalto del servizio sul sistema di lettura automatica delle targhe con relativo servizio di manutenzione triennale. Il valore complessivo della gara è di oltre 770mila euro. Le nuove telecamere – 99 in totale – saranno installate in 40 varchi cittadini in oltre 80 direzioni e si interfacceranno direttamente con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti che si trova nel centro elettronico nazionale di Napoli.