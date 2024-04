Chiuse le primarie per la scelta dei candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Il comasco Fabio Aleotti sarà in corsa nella lista grillina. L’esponente lariano è già stato candidato sindaco a Como e consigliere comunale nella passata amministrazione a Palazzo Cernezzi.

Aleotti è stato scelto attraverso le primarie, strumento abitualmente utilizzato dal Movimento per individuare i candidati. “Ringrazio tutti gli attivisti che mi hanno votato, è una forte emozione quella che sto vivendo, conscio delle responsabilità affidatemi – ha detto Fabio Aleotti – L’Europa è e deve essere protagonista e al centro di un processo di pace che coinvolga tutti i Paesi, un Green Deal europeo per raggiungere la neutralità climatica, mobilità sostenibile, diritti sociali, inclusione, sostegno alle famiglie questi solo alcuni dei fondamentali temi da affrontare”.

“Il lavoro è tanto ma questo è solo uno stimolo per affrontare con impegno le sfide che decideranno il futuro del pianeta e delle prossime generazioni”, ha aggiunto Aleotti.

Il coordinatore provinciale del Movimento5Stelle di Como Raffaele Erba ricorda poi le linee guida dell’attività del gruppo. “Pace, ambiente ed equità sociale sono i pilastri su cui si fonda l’azione del Movimento 5 Stelle in Europa e a tutti i livelli istituzionali – sottolinea – Non è la corsa agli armamenti la strada futura per l’Unione Europea. Sandro Pertini diceva: ‘Svuotiamo gli arsenali e riempiamo i granai’. Un motto da seguire per costruire un’Europa dei popoli e realmente solidale”.