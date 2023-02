Oggi riparte il cantiere sull’autostrada A9. Il cantiere nella galleria San Fermo, sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, è rièartito. Con i lavori tornano anche i disagi per gli automobilisti. Gli interventi erano stati sospesi per il periodo invernale. Era già prevista però la ripresa. Dovrebbero concludersi entro il 28 maggio.

L’intervento prevede il completamento della ricostruzione della calotta della galleria. L’attività, fa sapere Autostrade, “per caratteristiche tecniche specifiche deve essere effettuata in assenza di traffico”.

Per tutta la durata del cantiere nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana al confine con la Svizzera viene istituita una deviazione di carreggiata. Questo per gli utenti provenienti da Lainate e diretti verso il confine di Stato. Sarà garantito il transito su una corsia in entrambi i sensi di marcia. “Le attività – precisa Autostrade – come da cronoprogramma concordato con le istituzioni territoriali, proseguiranno in continuità per concludersi entro la festività della Pentecoste. In quella data verrà ripristinata la piena fruibilità del tratto, per agevolare anche gli spostamenti estivi degli utenti”.

Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico. Saranno presenti stabilmente nella zona del cantiere. Il supporto sarà previsto in particolare nelle ore e nei giorni in cui sono possibili maggiori disagi perché il traffico è più intenso: il lunedì e il venerdì dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 19.