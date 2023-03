Furto di generi alimentari in un supermercato di Cantù, denunciati dai carabinieri due ragazzini minorenni Uno nascondeva una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, ed è stato segnalato anche per porto abusivo di arma. L’intervento dei militari dell’Arma è stato effettuato durante i controlli straordinari del territorio, che negli ultimi giorni hanno portato anche a quattro arresti.

Un centinaio i carabinieri della compagnia di Cantù, impegnati quotidianamente nei controlli. Tra le attività anche la ricerca e cattura di destinatari di misure di restrizione. In questo ambito, i militari dell’Arma hanno rintracciato e arrestato un 49enne accusato di aver violato il divieto di avvicinamento a una donna, pedinandola e aspettandola fuori dal lavoro. Arresti domiciliari invece per un 45enne che dovrà scontare una pena di 6 mesi per porto abusivo di armi e violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Ricercato e arrestato a Mozzate un 35enne condannato a 4 anni per truffa in concorso e violazione degli obblighi di assistenza familiare. In carcere infine un 75enne condannato a oltre 5 anni per evasione di imposte di reddito e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri sono intervenuti anche all’Iperal di Cantù per la segnalazione di un possibile furto. I militari dell’Arma hanno accertato che due ragazzini di 13 anni avevano rubato generi alimentari per un valore di circa 30 euro. Sono stati denunciati per furto aggravato, oltre che per il possesso della pistola giocattolo privata del tappo rosso. L’episodio è stato segnalato al tribunale per i minorenni.

Controlli infine sul fronte della sicurezza stradale. Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 48enne controllato a Mariano Comense. Era al volante con un tasso alcolico quasi quattro volte superiore al limite consentito.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con personale in divisa e in borghese.