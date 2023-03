“Diventa sempre più strategico per la salute capire che “siamo anche quello che mangiamo”: E’ indispensabile comprendere che l’alimentazione rappresenta un tassello fondamentale per la nostra salute”.

Maria Antonietta Bianchi, direttore dell’unità di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ats Insubria riporta l’attenzione sull’importanza della corretta alimentazione in occasione dell’Obesity Day. La giornata, istituita a livello internazionale dalla World Obesity Federation, vuole sensibilizzare alla prevenzione dell’obesità, evitando discriminazioni, pregiudizi e linguaggio stigmatizzante.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 800 milioni di persone sono affette da obesità, considerata un’emergenza globale e una delle maggiori sfide per la salute pubblica mondiale. L’Ats Insubria condivide il messaggio della Giornata: “Cambiare le prospettive: parliamo di obesità”.

“Lavoriamo da anni per aumentare la consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte, come quelle nutrizionali, favorendo una corretta e sana alimentazione – spiega Maria Antonietta Bianchi – L’Obesity Day è l’occasione per ribadire il nostro impegno a proseguire le tante azioni quotidiane volte a promuovere sani stili nutrizionali”.

“Condividiamo – conclude Bianchi – l’obiettivo mondiale di parlare sempre di più di obesità e sovrappeso per affrontare al meglio questa malattia cronica e mettere in atto tutte le attività che come Agenzia di Tutela della Salute ci competono. Una sana alimentazione associata a uno stile di vita attivo contribuisce a ridurre sovrappeso, obesità e le loro conseguenze”.