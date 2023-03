Corso gratuito Caregiver familiare–essere oggi soggetti di cura, organizzato da Acli di Como, Acli Colf, Acli in Famiglia. Sono aperte le iscrizioni agli incontri che si svolgeranno dal 21 marzo al 18 aprile ed inserito. L’iniziativa, specificano gli organizzatori, intende intende sostenere le famiglie che sono “caregiver”, cioè le persone che assistono, o che hanno deciso di ricorrere all’inserimento di una assistente familiare (la cosiddetta “badante”) nella casa dei propri cari non più in grado autonomamente di svolgere gli atti necessari alla vita quotidiana a causa dell’età, di una disabilità, di una malattia.

Questo rende necessaria una informazione e preparazione (emotiva, sanitaria e legislativa). Il corso proposto, in modalità mista in presenza e online, ha come finalità quella di sostenere i familiari fornendo informazioni e orientamento nella condivisione delle problematiche con i propri congiunti; migliorare la conoscenza e la qualità del lavoro di cura a domicilio per rispondere in modo adeguato ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie; promuovere consapevolezza delle dinamiche relazionali per una loro efficace gestione; apprendere informazioni circa il sistema legislativo vigente.

Gli incontri sono gratuiti e si terranno: in presenza dalle 20.30 alle 22,30 presso la sede Acli in via Brambilla 35 a Como e on line (il link sarà inviato previa iscrizione). Per iscrizioni e informazioni contattare il n. 349.2140912 oppure mandare una mail all’indirizzo organizzazione@aclicomo.it.

Il programma

Martedì 21 marzo

Il ruolo e le problematiche del caregiving

Relatore: Marco Boscolo, dottore in psicologia

Martedì 28 marzo

La comunicazione e la relazione nella cura

Relatore: Marco Boscolo, dottore in psicologia

Martedì 4 aprile

Il sistema e l’offerta dei servizi territoriali socio-sanitari

Relatori: Gaia Leoni, assistente Sociale Ascomlar; Paola Monzani, operatrice Mondo Colf Acli Como

Martedì 11 aprile

I disturbi di tipo cognitivo e del comportamento

Relatori: Paolo Pellolio, medico; Beatrice Ricci, educatrice

Martedì 18 aprile

Le problematiche legate alla mobilizzazione e deambulazione

Relatori: Paolo Pellolio, medico; Rosella Colombo, Infermiera