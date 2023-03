“Alla vigilia della partita avevo detto che sarebbe stato importante uscire dal campo con un successo. Una affermazione che ha grande valore, soprattutto per la nostra classifica”. Queste le parole di esordio di Moreno Longo, allenatore del Como, dopo la vittoria per 1-0 contro il Modena. “Nel giro di una settimana abbiamo conquistato sette punti: risultati che valorizzano il lavoro di giocatori che ogni giorno mettono il massimo impegno, cercando continuamente di migliorarsi”.

Non mancano parole di elogio per Alberto Cerri, autore della rete decisiva, ma non soltanto: “Oltre al gol ci ha dato una mano importante in difesa, sacrificandosi per la squadra: è lo spirito giusto, quello che caratterizza tutto il nostro gruppo. Mi è piaciuto l’atteggiamento, la determinazione che abbiamo messo quando il Modena, andato sotto, ha messo grande pressione. Ma noi non abbiamo fatto particolari concessioni”.

Un Como che sabato, in occasione dell’allenamento di rifinitura, è stato incoraggiato dai suoi tifosi, che hanno affollato gli spalti del Sinigaglia. “I nostri sostenitori – ha aggiunto Longo – ci sono stati sempre vicini per tutto l’anno e sicuramente questa è stata una bella occasione. Io sarei anche favorevole a riproporla, ma bisognerà vedere quando capiterà di giocare ancora di domenica. E’ stato comunque il consolidamento della nostra unione”.

Una classifica che ora sorride al Como. “Io continuo a pensare che dobbiamo guardarci alle spalle – ammonisce Longo – Abbiamo ulteriori margini di miglioramento e la cosa più importante è non cambiare atteggiamento e proseguire nel nostro percorso di crescita. Serve equilibrio: non ci dobbiamo esaltare in questa fase, come quando non abbiamo invece buttato via tutto nei momenti in cui nulla sembrava andare bene”.