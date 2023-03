Una città tagliata in due dai convogli di Trenord. Un problema atavico per Como, con i forti disagi per automobilisti e pedoni, costretti a lunghe attese davanti ai passaggi a livello con le sbarre abbassate. Il tema sarà al centro dell’attenzione nella puntata di “Angoli” in onda venerdì alle 19 e sabato mattina alle 7.

Come in ogni uscita ci saranno le testimonianze dei cittadini, di chi patisce quotidianamente per le lunghe perdite di tempo in attesa del transito dei convogli.

Durante la realizzazione delle interviste non è mancato un episodio concitato al passaggio a livello in viale Lecco, davanti al Comune di Como, con una madre con passeggino rimasta bloccata tra le sbarre, in evidente stato di panico, e aiutata ad uscire dai presenti.

Le immagini nel telegiornale in onda questa sera.