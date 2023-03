Riscaldamenti spenti e acqua fredda all’asilo Piccoli Passi di Mirabello, frazione di Cantù. Sul piede di guerra le famiglie dei piccoli alunni, che già dallo scorso mese di dicembre in più occasioni hanno segnalato problemi per il funzionamento dei caloriferi nella scuola dell’infanzia.

Questa mattina, al momento dell’ingresso dei bambini, le aule erano fredde. L’impianto di riscaldamento era bloccato e non era quindi neppure disponibile l’acqua calda. La stessa situazione si era già presentata tre settimane fa e anche in precedenti occasioni dall’inizio dell’inverno. Numerosi i genitori che si sono rivolti all’amministrazione comunale per segnalare quanto stava accadendo.

“Sono giunte in Comune diverse segnalazioni e i tecnici sono intervenuti per ripristinare il regolare funzionamento delle caldaie – fa sapere l’amministrazione comunale di Cantù – L’estate scorsa l’asilo è stato oggetto di un intervento di efficientamento energetico. Sono stati installati lampioni a led e nuove caldaie. Purtroppo i guasti possono verificarsi comunque, anche se in misura minore rispetto alle strutture in cui non sono ancora stati fatti interventi di ammodernamento”.

Il Comune garantisce comunque che i tecnici si sono subito attivati per risolvere il problema.