La polizia locale di Como ha diffuso i dati relativi ai controlli a tutela del territorio e dell’ambiente relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023. Effettuate 12 verifiche a carattere edilizio e 24 relative a segnalazioni su verde sporgente sulla pubblica strada, veicoli e rifiuti abbandonati.

Le violazioni

I risultati dei controlli. Le violazioni riguardano in gran parte i rifiuti, 6 per esposizione in giorni/orari/luoghi diversi da quelli previsti dal servizio; 4 perchè non idoneamente separati. E poi altre 4 per conferimento di immondizia domestica nei cestini portarifiuti. Una violazione per conferimento da parte di utenti non residenti e un’altra per mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti.

Due cittadini sanzionati per veicoli in area privata in avanzato stato di deterioramento e senza componenti essenziali che avevano assunto le caratteristiche di rifiuto speciale. Ad un cittadino è stata contestata la mancata comunicazione per il censimento dell’amianto. Inviate alla procura due comunicazioni inerenti violazioni del testo unico edilizia e della normativa paesaggistica.

E poi ancora un cittadino sanzionato per violazioni della normativa inerente l’ospitalità di cittadini stranieri e segnalato per evasione TARI.

Eseguito infine un sopralluogo, con ATS, in un cantiere edile, che ha portato alla sospensione e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei legali rappresentanti dell’impresa per gravi violazioni inerenti la normativa antinfortunistica.