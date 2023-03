Ieri sera gli agenti della Squadra Volante di Como sono intervenuti nelle vicinanze dei parcheggi di viale Varese. L’intervento in seguito a una segnalazione di furto arrivata al 112 da parte di un 20enne. Il giovane raccontava di aver visto un uomo intento a rubare all’interno della sua vettura.

Gli agenti hanno rintracciato il malvivente ancora dentro l’auto. Cercava di nascondere nelle proprie tasche degli oggetti prelevati dal cruscotto.



Una volta bloccato e perquisito: addosso gli hanno trovato un coltello e un modesto quantitativo di hashish. Oltre a un carica batteria per telefono cellulare e un apparecchio telepass.

Questi due oggetti, oltre all’altro materiale, una volta riconosciuti dal proprietario dell’auto e sono stati restituiti in sede di denuncia.

Il fermato poi portato in questura e identificato. Si tratta di un uomo di origini marocchine di 36 anni, senza fissa dimora. E’ risultato già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in materia d’immigrazione e per stupefacenti. Risultava scarcerato il 24 gennaio 2023.



E’ stato arrestato per furto aggravato, denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e sanzionato per il possesso di stupefacente.