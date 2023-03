Netta vittoria di Cantù in casa contro Torino. La squadra di coach Meo Sacchetti si impone 97-71 e sale a quota 38 punti nella classifica del Girone Verde di Serie A2.

Cantù si porta subito in vantaggio e arriva fino a più 13, con un netto 35-22. Nel secondo periodo Torino prova a reagire e rialzare la testa. Gli ospiti riducono il distacco ma Cantù resta sempre avanti. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 58-46.

Al rientro in campo i brianzoli sono inarrestabili e arrivano fino a più 25. Torino non riesce più a reagire e l’Acqua S.Bernardo dilaga fino a portarsi a più 31. Alla mezz’ora è 79-52 per i padroni di casa. Nella quarta frazione i brianzoli amministrano il risultato e la partita finisce 97-71 per Cantù.

“Siamo partiti bene in attacco, creando subito un gap importante – spiega coach Sacchetti – Poi abbiamo iniziato a difendere male nel secondo quarto e Torino ha preso fiducia. Al rientro in campo dopo l’intervallo abbiamo firmato un parziale importante. Ci prendiamo questa vittoria, sapendo che c’erano due assenze pesanti tra le file di Torino. Abbiamo giocato un po’ a sprazzi, ma inizio del secondo tempo abbiamo fatto bene, una cosa che non avevamo fatto contro Cento. Nel terzo quarto abbiamo chiuso l’incontro”.