Meno del weekend scorso, ma nelle giornate di sabato e domenica sulla Statale Regina sono transitati quasi 24mila veicoli (23.829 per l’esattezza). Il fine settimana precedente erano stati superati i 26mila. E per il prossimo l’attenzione è più che alta visto che coincide con le giornate Fai di Primavera. L’augurio è che il traffico sia gestibile e ordinato ma il timore di ripercussioni pesanti c’è. Inevitabile la preoccupazione per la viabilità, che deve fare i conti anche con i cantieri e i lavori della variante della Tremezzina.



Proprio a fronte di questi numeri già da piena stagione estiva, l’ordinanza che limita i passaggi di autobus e mezzi pesanti sulla congestionata arteria del lago, tra Colonno e Ossuccio, è pronta a scattare già prima di Pasqua. In anticipo rispetto a quanto avviene abitualmente. Con ogni probabilità già dal 3 aprile e resterà in vigore fino alla fine di ottobre. Il provvedimento, di fatto, istituisce il senso unico in salita da Colonno a Ossuccio al mattino per i mezzi pesanti. Mentre al pomeriggio si potrà solo percorrere il tratto in direzione Como. Questo per evitare che nelle strettoie si incrocino tir, bus e camion e paralizzino il traffico. Anas sta mettendo a punto l’ordinanza.

Il provvedimento, lo scorso anno era entrato in vigore da fine maggio. Le fasce orarie, non eliminano i disagi, ma riducono i problemi nelle strettoie, evitando che l’incrocio tra mezzi pesanti che viaggiano in direzioni opposte provochi intoppi e blocchi della circolazione.