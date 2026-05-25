Riapertura parziale dei giardini a lago di Como. Le opposizioni: “Il Comune inaugura un insuccesso”

Inaugurazione ufficiale nel pomeriggio di ieri della parte dei Giardini a Lago di Como riaperta al pubblico in attesa della conclusione del cantiere e della piena fruibilità dell’area. Un evento con giocolieri e animazione per i bambini ha caratterizzato il taglio del nastro ufficiale, fortemente voluto dal sindaco Alessandro Rapinese.

“Questi eventi saranno continui, ne faremo quasi ogni settimana – ha assicurato il primo cittadino. – Giornate così ce ne saranno tante e ci godiamo questa parte di città, mettendola a disposizione di comaschi e turisti”.

L’area riaperta è quella nota come il cannocchiale davanti al Tempio Voltiano, importante per dimensioni e visuale. Attorno però resta un ampio spazio delimitato dalle reti in attesa del completamento del cantiere, che si avrà solo dopo il parere della Soprintendenza sulla variante in corso d’opera presentata dal Comune di Como.

Intanto ieri mattina i rappresentanti dell’associazione Nova Como e alcuni esponenti politici hanno effettuato un sopralluogo ai Giardini a Lago, poco prima della festa di inaugurazione parziale dell’area.