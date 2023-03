Consiglio comunale di Como, Giordano Molteni lascia Fratelli d’Italia e passa al gruppo Misto. Esperienze e punti di vista diversi e ancora il vivere una situazione di disagio all’interno del proprio gruppo consiliare. Con questa motivazione Giordano Molteni, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni amministrative in città e attuale consigliere comunale con Fratelli d’Italia ha annunciato l’intenzione di lasciare il partito e passare al gruppo Misto.

“Sono stato il candidato sindaco di una coalizione e oggi mi trovo a fare consigliere comunale di minoranza. Sono partito con la volontà di mettere impegno per il bene della città ma devo fare i conti con una situazione di disagio”, spiega Molteni. “Mi trovo all’interno di un gruppo consiliare dove vediamo le cose in maniera diversa. Vorrei poter passare il resto degli anni del mandato da consigliere a parlare tematiche più ampie – aggiunge – Purtroppo però con i miei colleghi – il riferimento è ai due consiglieri comunali in quota Fratelli d’Italia rispettivamente Lorenzo Cantaluppi (capogruppo) e Antonio Tufano – Abbiamo visioni diverse e io ho difficoltà a riconoscermi in questo percorso”.

“Nel gruppo Misto potrò essere più autonomo nel prendere decisioni – conclude l’ex candidato sindaco di Como – Voglio stare in un gruppo in cui riesco ad esprimere serenamente concetti e idee. Cosa che oggi non riesco a fare”. Infine Molteni dice: “Parlerò della questione in consiglio comunale e poi ufficializzerò il passaggio da Fratelli d’Italia al gruppo Misto”.