Operazioni di pulizia in corso sulla fontana di Camerlata.

Il Comune di Como lo scorso mese di gennaio aveva fatto sapere, rispondendo alle segnalazioni, che la situazione del verde era una conseguenza dall'anomalo andamento climatico della scorsa estate che aveva causato – non solo in città – il deperimento, sia orizzontale che verticale. Favorendo lo sviluppo delle piante infestanti. La situazione era già all'attenzione dell'Ufficio Parchi e Giardini dallo scorso novembre.

Programmati, proprio per marzo, i lavori di ripristino del verde e del ghiaietto. Partendo da un efficace diserbo delle infestanti non compatibile con le temperature invernali. Calendarizzati proprio per l’inizio della stagione primaverile, le operazioni avviate in queste ore rientrano all’interno dell’appalto Global verde.

Sullo stato di degrado della fontana era intervenuto anche Nini Binda, ex assessore a Como e imprenditore che per due volte aveva ristrutturato il monumento. Binda aveva sollevato anche il tema dei volatili.