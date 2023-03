Musei Civici di Como. Verifiche delle coperture di Palazzo Natta e dei Musei Civici di Como, da mercoledì scattano chiusure e restrizioni. Gli interventi riguarderanno in particolare via Balestra da Piazza Medaglie D’Oro al civico n. 4 dove mercoledì 29 marzo dalle ore 08:00 alle ore 13:00 scatterà la sospensione della circolazione veicolare.

Stesso provvedimento viabilistico scatterà anche in via Natta dal civico 15 al civico 27.

Non sarà però l’unico cantiere aperto sulla stessa via. Con l’arrivo delle festività della Pasqua partiranno i lavori di consolidamento delle mura di via Balestra.

L’intervento comprende anche Torre San Vitale – dove, due anni fa una pietra si era staccata finendo sul parabrezza del furgone di un ambulante, distruggendolo – e le mura ad essa collegate, in via Balestra, via Nazario Sauro e nel primo tratto di via Battisti.

“Sfrutteremo la chiusura delle scuole per la Pasqua per allestire il cantiere in via Balestra – aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi Enrico Colombo – I lavori per la manutenzione delle mura dureranno complessivamente 120 giorni. Ora stiamo coordinando il commercio, la viabilità e le scuole affinché gli interventi possano creare il minor disagio possibile”.