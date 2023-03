Trecento persone controllate, un 19enne arrestato con l’accusa di spaccio, bivacchi smantellati, sequestri di hashish, denaro contante, materiale per il confezionamento delle dosi. I boschi tra Locate Varesino e Cadorago sono stati al centro del nuovo blitz, coordinato dalla questura di Como, per contrastare le attività di vendita di sostanze stupefacenti.

Trenta gli operatori di tutte le forze dell’ordine impegnati nel servizio antidroga. Gli agenti della squadra mobile hanno coordinato le unità cinofile della polizia di Stato e della guardia di finanza, di personale del reparto prevenzione crimine di Milano, i carabinieri e gli agenti delle polizie locali di Appiano Gentile, Locate Varesino e Cadorago, supportati da un elicottero del II° reparto volo della polizia di Stato di Milano. Un’operazione analoga è stata effettuata in territorio di Varese.

Smantellati alcuni bivacchi utilizzati dagli spacciatori. A Locate Varesino, la polizia ha controllato un 19enne residente a Tradate, in provincia di Varese, trovato in possesso di 20 involucri di hashish, per un totale di più di 96 grammi, oltre a 335 euro in banconote di vario taglio. Nella sua abitazione, nascosto dietro la lavatrice, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato un ulteriore panetto di 100 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Il 19enne è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.

Durante i controlli, due persone sono state sanzionate per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale perché trovate ciascuna con 5 grammi di marijuana. Complessivamente sono state controllate 167 vetture e un totale di 288 persone.

” Riaffermiamo la presenza dello Stato e la volontà di contrastare ogni enclave di illegalità sui nostri territori – sottolinea il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – Un grande lavoro, coordinato e mirato, di contrasto capillare allo spaccio di droga messo in campo dalle questure di Como e Varese e dalle forze di polizia. Non ci fermeremo, le operazioni andranno avanti”.