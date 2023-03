Viaggi in treno in Lombardia. In Lombardia nuove tratte per i treni storici. Domenica riparte la stagione dei convogli d’epoca con 29 viaggi, tutti in partenza da Milano. Tra le novità: anche l’itinerario verso Chiavenna, lungo le sponde del Lago di Como e la Val Chiavenna. E poi, le linee verso Bergamo e Brescia, città Capitali della Cultura 2023, e Cremona e Mantova dove, rispettivamente il 30 aprile ed il 21 maggio, sarà utilizzato per la prima volta l’Etr 252 Arlecchino.

Le mete degli scorsi anni sono confermate come pure l’utilizzo di locomotive a vapore ed elettriche al traino di antiche vetture cento porte degli anni ’30.

Sempre per quanto riguarda il trasporto su rotaie, Trenord ha rinnovato l’offerta per le “gite in treno”. Dal 1° aprile il sabato e nei festivi aumentano le corse sulle linee dirette verso i laghi. E tornano anche i “Treni del mare”, con le corse verso le spiagge sulla Riviera ligure di Levante e di Ponente raddoppiate ed effettuate anche il sabato, oltre che la domenica e nei festivi.

Per quanto riguarda i trasporti, il weekend pre pasquale inizierà comunque con qualche disagio per la possibile paralisi di 24 ore dei mezzi di Atm. È stata fissata infatti a Milano l’agitazione dei lavori della società che gestisce il trasporto pubblico del capoluogo. I mezzi saranno garantiti da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18.