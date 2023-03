Smontati e conservati in attesa di essere restaurati e riposizionati sul lungolago, i parapetti storici della passeggiata di Como non torneranno al loro posto. Le vecchie barriere non sono più a norma e saranno sostituite da nuovi manufatti in ferro che dovrebbero richiamare l’immagine rimasta a lungo un simbolo del capoluogo lariano.

Attualmente, i parapetti sono conservati in un magazzino del Comune di Como, in attesa di trovare una nuova collocazione. Il sindaco Alessandro Rapinese promette che non rimarranno inutilizzati.