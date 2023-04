Scarcerato dopo aver scontato una condanna a 3 anni per spaccio di droga, un cittadino marocchino è stato preso in carico dagli agenti della questura di Como e rimpatriato. Gli operatori dell’ufficio immigrazione hanno atteso l’immigrato al momento dell’uscita dal Bassone e lo hanno accompagnato a Casablanca. Lo straniero, considerati i suoi precedenti penali, non avrebbe potuto rimanere legalmente in Italia.

Nei giorni scorsi, gli operatori della questura hanno eseguito altre due espulsioni. Entrambe con l’immediato accompagnamento nei Paesi d’origine di due stranieri irregolari sul territorio nazionale. Il primo è un egiziano già accusato di spaccio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il secondo è un albanese scarcerato dopo aver scontato una pena di tre anni per spaccio. Sono stati accompagnati a Il Cairo e Tirana e non potranno tornare in Italia per i prossimi tre anni.