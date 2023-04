Mobilità sostenibile, dopo il successo dello scorso anno torna Ecologica, evento organizzato da EspansioneTV. Un laboratorio di idee e di esperienze. L’appuntamento è per sabato 6 maggio nella sede dell’emittente, in via Sant’Abbondio.

Ecologica Focus

La giornata sarà divisa in due momenti principali. Al mattino, spazio a Ecologica Focus: un momento di approfondimento e confronto con accademici, divulgatori, manager e addetti ai lavori. Interverranno Gianpiero Mastinu, professore di Costruzione di Veicoli al Politecnico di Milano, Paolo Corazzon, meteorologo e divulgatore scientifico, Edoardo Croci, presidente ItaliaNostra, Mauro Tedeschini, giornalista, cofondatore di Vaielettrico, Marco Grana, responsabile tecnico team Sic58 Squadra Corse, impegnato anche nel mondiale di MotoE, Luca Forte, board member di Eldor Corporation, il giornalista sportivo di fama nazionale Umberto Zapelloni, Guido Martinelli, presidente Asf Autolinee e ancora il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti. Parteciperanno al dibattito, tramite rispettive figure di riferimento, anche Acinque Spa e la Fondazione Alessandro Volta.

Il convegno, moderato dalla conduttrice televisiva ed esperta di ecologia Tessa Gelisio, è patrocinato da Politecnico di Milano, Camera di Commercio Como Lecco, Provincia di Como.

Ecologica Experience

Al termine del dibattito, dopo un light lunch offerto a tutti i presenti, gli spazi di EspansioneTV cambieranno assetto per ospitare la seconda iniziativa della giornata: Ecologica Experience. Nell’auditorium i più piccoli potranno imparare divertendosi il concetto di sostenibilità, giocando con semi e argilla nel laboratorio allestito dalla Fornace Fusari. Un’attività riservata ai bambini dai 2 ai 12 anni, con ingresso libero e gratuito con un simpatico omaggio per tutti i partecipanti.

Mamme e papà intanto avranno la possibilità di testare le migliori auto elettriche e ibride presenti sul mercato, che saranno a disposizione per test drive con partenza dal piazzale esterno di EspansioneTV.

Tutte le iniziative di Ecologica Focus ed Experience sono gratuite e aperte al pubblico. L’appuntamento è fissato per sabato 6 maggio, a partire dalle 9.30, nella sede di Espansione TV, in via Sant’Abbondio 4 a Como.