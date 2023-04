E’ accaduto ancora. Un’altra aggressione al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Anna. Sabato sera due agenti della vigilanza hanno rimediato una prognosi rispettivamente di 4 e di 5 giorni ciascuno, a causa di un uomo arrivato nel reparto di emergenza e urgenza di San Fermo della Battaglia probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da quanto si apprende il paziente appena entrato in pronto soccorso avrebbe iniziato a dare in escandescenze e a buttarsi per terra. Gli agenti, intervenuti per gestire la situazione, sono stati colpiti nel tentativo di sollevarlo.

Come detto si tratta soltanto dell’ultimo caso in ordine di tempo. Tanto che i sindacati in più occasioni hanno sollecitato l’attivazione del tavolo della sicurezza interna.