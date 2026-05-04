Palazzo Odescalchi in vendita per 10 milioni di euro. Dimora della famiglia di papa Innocenzo XI

Palazzo Odescalchi in vendita a oltre 10 milioni di euro. La dimora nel cuore di Como, costruita nel 1600 dalla omonima nobile famiglia nella quale nacque papa Innocenzo XI, è stata messa sul mercato dagli attuali proprietari, che non hanno alcun legame con gli Odescalchi.

La dimora storica è tra gli edifici di maggiore pregio nella città di Como. E’ in pieno centro, a pochi passi dal Duomo e dal lago. Per la vendita i proprietari si sono affidati a Italy Sottheby’s International Realty e la stessa società che si occupa di vendita di immobili di altissima gamma ha indicato il valore di oltre 10 milioni di euro.

Il palazzo conserva ancora parte dell’appartamento papale, ma anche affreschi, soffitti in legno a cassettoni, camini monumentali e decorazioni barocche. L’immobile è composto da 10 unità abitative indipendenti, distribuite nella dimora per superficie complessiva di 1.980 metri quadrati. E’ stato recentemente restaurato, nel rispetto delle caratteristiche originarie e sotto tutela monumentale.

Nessuna indiscrezione su eventuali potenziali acquirenti. Il futuro proprietario potrebbe essere interessato a Palazzo Odescalchi come dimora privata di lusso, oppure pensare a spazi di rappresentanza o ad alloggi per visitatori e turisti senza limiti di budget per un soggiorno sul Lago di Como.