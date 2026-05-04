All’ospedale di Erba un nuovo progetto per il benessere dei pazienti oncologici

Prende il via all’ospedale di Erba un nuovo progetto dedicato al benessere dei pazienti oncologici, con particolare attenzione alle pazienti. L’obiettivo è migliorare la qualità del tempo trascorso in ospedale, trasformando i momenti di attesa tra esami e terapie in occasioni di cura, sollievo e serenità. A partire da settembre, grazie alla collaborazione con estetiste professioniste specializzate, verranno offerti trattamenti mirati tra le 9.30 e le 11.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione di Confartigianato Como e Cna Lombardia. Alla presentazione del progetto per Regione Lombardia Alessandro Fermi e Marisa Cesana.

L’iniziativa per il benessere psicofisico delle pazienti oncologiche

“Offrire momenti di sollievo durante il percorso oncologico significa contribuire concretamente al benessere complessivo delle pazienti”, commenta Vincenzo Trovato, direttore generale dell’Ospedale di Erba.

Si tratta di un passo concreto per garantire benessere psicofisico alle pazienti oncologiche, riducendo lo stress e l’ansia legati ai percorsi di cura e offrendo momenti di spensieratezza in un contesto particolarmente delicato. “Mettere a disposizione professionalità e competenze per il benessere delle pazienti oncologiche è per noi motivo di grande soddisfazione”, sottolinea Maria Cristina Meroni, presidente del settore Benessere di Cna Lombardia, che ha evidenziato anche l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni.

Sulla stessa linea Virgilio Fagioli, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Como e Mariangela Rubino, presidente della categoria Estetica di Confartigianato Imprese Como, che aggiungono: “Il valore dell’artigianato si esprime anche nella capacità di mettere competenze al servizio della comunità, in particolare in ambiti così sensibili”.