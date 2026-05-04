Fondazione Cariplo, approvato il bilancio 2025. Alla provincia di Como 10,7 milioni per 72 progetti

Ambiente, arte, cultura, ricerca scientifica, servizi: 10 milioni e 700mila euro per la provincia di Como da Fondazione Cariplo. E’ quanto emerge dall’approvazione del bilancio 2025. Complessivamente sono stati 1.265 i progetti sostenuti a fronte di un’attività filantropica per oltre 187 milioni di euro (in aumento rispetto ai 164 milioni e mezzo del 2024). Quattro le linee di mandato: creare valore condiviso, ridurre le disuguaglianze, allargare i confini con relazioni tra il territorio di riferimento, l’Italia e l’Europa e creare condizioni abilitanti al rafforzamento delle comunità.

Alla provincia di Como sono stati assegnati in totale 72 contributi per quasi 11 milioni di euro (10,7 milioni per la precisione), così ripartiti: 100mila euro di investimento nella sezione Ambiente, 1,4 milioni per Arte e Cultura, 400mila euro per la Ricerca Scientifica e 2,3 milioni per i Servizi alla persona.

A queste aree si affianca il nuovo settore delle sfide trasversali, che comprende i contributi destinati alle Fondazioni di Comunità, alle iniziative per il rafforzamento delle comunità locali, ai progetti emblematici maggiori e ad altri interventi.

Le sfide trasversali comprendono 8 contributi per circa 6,5 mln euro.

«Como è un territorio che riesce a mettere in relazione patrimonio culturale, coesione sociale e capacità progettuale. I 72 progetti sostenuti nel corso del 2025 mostrano una forte attitudine a costruire alleanze e a lavorare su scala territoriale. Un investimento che guarda al cambiamento, non solo al sostegno». Ha commentato Enrico Lironi, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo.

A queste parole si affiancano quelle di Monica Testori, membro della Commissione Centrale di Beneficenza per la provincia di Como: “Nel comasco emerge con forza il valore del lavoro quotidiano delle comunità e delle organizzazioni locali – ha spiegato – Gli interventi sostenuti rafforzano servizi, relazioni e presìdi che tengono vivo il territorio. Alle Fondazioni di Comunità e alle iniziative di sviluppo locale sono destinate risorse, a sostegno di un impegno che nel tempo ha accompagnato il territorio comasco nell’affrontare bisogni e trasformazioni”.