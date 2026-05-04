Lite in un bar in centro Como, 19enne tunisino denunciato dalla polizia

Lite tra nordafricani in un bar del centro di Como, la polizia ha denunciato per minacce aggravate e ubriachezza molesta un 19enne tunisino, residente in provincia di Lecco e regolare sul territorio nazionale.

Al culmine della lite, il ragazzo avrebbe cercato di colpire un coetaneo con un oggetto tagliente, ma sarebbe stato bloccato da altri giovani presenti e si sarebbe ferito a un braccio nella concitazione.

E’ stato bloccato dalla polizia, chiamata dai testimoni della lite, portato in questura e denunciato.