In occasione della Giornata internazionale dello Sport 2023 per lo sviluppo e la pace, domani circa 80 ragazzi in bicicletta parteciperanno alla Pedalata per la pace. Pedalata che si snoderà nelle vie della città. Ritrovo dei partecipanti e partenza da via Perti (e ritorno).

Parteciperanno le classi della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” dell’Istituto Comprensivo Como Borgovico a curvatura sportiva.



Dalle 10:00, limitatamente al passaggio dei partecipanti, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente percorso: via Perti (raggruppamento e partenza), via Bertinelli, piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma. E poi ancora via Bianchi Giovini, piazza Cavour, via Fontana, piazza Volta, via Garibaldi, via Volta, via Giovio, p.za Medaglie d’oro, via Vittorio Emanuele II. Quindi ritorno in via Perti.