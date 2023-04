L’esercizio 2022 chiude con un utile di oltre un milione e 400mila euro e un valore della produzione superiore a 13 milioni. Dati che, senza più il sostegno dei contributi pubblici, sono ben al di sopra – si legge – di quelli dell’esercizio precedente. Estinti anticipatamente i debiti bancari. E’ quanto emerge dall’ultimo Consiglio di Amministrazione di Villa Erba S.p.A. che si è riunito nei giorni scorsi. Tra le novità illustrate anche una nuova fiera.

Il presidente Filippo Arcioni, ha sottolineato che questo secondo mandato è caratterizzato dal raggiungimento di importanti obiettivi. Primo fra tutti si pone il ritorno a risultati di bilancio positivi dopo l’emergenza pandemica. Momento complesso che ha fortemente colpito il settore fieristico congressuale nel biennio 2020 – 2021, nonché l’avvio degli importanti investimenti sia per il miglioramento dell’efficienza della struttura, sia per la valorizzazione dell’intero compendio.

Ripercorrendo gli anni dei 2 mandati, illustrati gli obbiettivi raggiunti: dalla soluzione del contenzioso IMU, all’adozione di un nuovo statuto sociale, da un piano di welfare aziendale, alla digitalizzazione del centro espositivo.

Per quanto concerne il piano di investimenti – dichiara il Presidente Arcioni – prosegue e si avvia al completamento con una serie di attività (alcune ancora in fase autorizzativa): nell’area cosiddetta dell’ex Galoppatoio, il recupero delle ex-serre come area di ristoro, le infrastrutture necessarie per l’installazione di un palco dotato di tutte le tecnologie per ospitare ed organizzare concerti dedicati alla musica per i giovani.

Le prospettive: una nuova fiera nell’ambito dell’outdoor

Le prospettive di sviluppo per il 2023 per le manifestazioni fieristiche prevedono l’ideazione, la programmazione e l’organizzazione di un nuovo evento nell’ambito dell’outdoor, arredi da giardino. La cui realizzazione è prevista in co-produzione con un importante gruppo editoriale internazionale. Avviati, inoltre, i contatti con un importante player per lo studio di fattibilità di un convegno da realizzarsi in co-produzione.

Infine, in questi anni, il CdA di Villa Erba ha posto particolare attenzione alla sostenibilità, per trasformare Villa Erba in una “location sostenibile” capace di offrire “eventi a Impatto Zero”. Questo percorso, iniziato grazie al supporto di un partner d’eccellenza come LifeGate, sta portando alla definizione di progetti di riduzione di impatto ambientale. Oltre ad un’azione di sensibilizzazione che coinvolgerà tutti: dai clienti business ai privati, dal personale ai fornitori, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini.

Villa Erba fin dall’inizio del precedente mandato, ha dato il via al progetto #CulturaVillaErba, realizzando e ospitando nei suoi spazi una serie di iniziative per il territorio e per i cittadini.

Obiettivi presenti e futuri

“Con soddisfazione e con una solida sicurezza economica, pur da mantenere, è possibile pensare ad un compendio aperto lungo tutto l’anno. Per la fruizione di un pubblico interessato al tema della cultura, dello stare all’aria aperta in un luogo unico per bellezza e ricco di storia”. Ha commentato ancora Filippo Arcioni, presidente di Villa Erba. Nei prossimi mesi saranno presentati due importanti progetti finalizzati a scoprire il patrimonio artistico della Villa Antica e a celebrare il mito di Luchino Visconti”.

“Una grande soddisfazione – dichiara il direttore generale, Piero Bonasegale, – per i risultati del 2022. Dopo il risultato del 2019 che già segnò un record, nel primo anno completo di attività post-pandemia siamo riusciti a migliorare quel dato di ben il 44% in più di fatturato. Realizzando un utile di quasi un milione e mezzo di euro”.