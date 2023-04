Riattivato da oggi a Griante il senso unico alternato in corrispondenza del cantiere della variante della Tremezzina. Dopo la pausa per il periodo pasquale i lavori sono ripartiti a pieno regime. Ripristinato dunque il semaforo sulla statale Regina.

Sul lago, i numeri dei giorni scorsi sono stati da alta stagione. Festività da tutto esaurito, che si sono tradotte anche in un flusso incessante di veicoli sulla Regina. Nel solo giorno di Pasqua, come comunicato dal comandante della polizia locale della Tremezzina Massimo Castelli, i passaggi sono stato 16.656. Record superato a Pasquetta, quando i transiti sono stati 18.752 nell’arco della giornata. Complessivamente, da venerdì a lunedì i dati registrati dai varchi elettronici hanno sfiorato quota 70mila veicoli in transito.

Come disposto dalla prefettura, sono stati incrementati i controlli delle forze dell’ordine, con la presenza costante degli agenti della polizia stradale, anche con le pattuglie in moto. E’ già entrata in vigore inoltre l’ordinanza che limita il transito dei mezzi pesanti e istituisce le fasce orarie. Dopo i primi giorni in cui è stata fatta perlopiù informazione sulle nuove regole, per i trasgressori sono scattate le sanzioni.

La sospensione del senso unico alternato a Griante, in concomitanza con il grande afflusso di veicoli nel periodo pasquale ha permesso di ridurre i disagi alla circolazione. La tregua però si è conclusa con la giornata di oggi.

Da questa mattina, a Griante è nuovamente in funzione il semaforo in corrispondenza del cantiere della variante della Tremezzina. I lavori per la realizzazione del muro lato lago sono ripartiti e il traffico veicolare procede dunque a senso unico alternato. Non è prevista al momento la presenza fissa di movieri. Ulteriori valutazioni potranno essere fatte in vista dei prossimi ponti di primavera.