La lite era iniziata al centro commerciale. Un diverbio tra ragazzi che è poi proseguito e sfociato in violenza in piazza Garibaldi a Cantù. Ancora una volta i protagonisti dell’episodio sono giovanissimi, tutti minorenni.

I carabinieri della Città del Mobile hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali in concorso due studenti di 16 e 17 anni, sarebbero i responsabili dell’aggressione a un loro coetaneo.

I fatti risalgono all’inizio di aprile. I tre giovani – secondo quanto ricostruito dai militari – non sarebbero riconducibili a baby gang ma sono risultati già noti alle forze dell’ordine.



Il diverbio sarebbe stato innescato da futili motivi – come detto – al centro commerciale, poi – più tardi intorno alle 17 – i ragazzi si sono ritrovati in piazza Garibaldi e lì la situazione è degenerata. Calci e pugni che sono costati 5 giorni di prognosi al giovane che ha avuto la peggio. I carabinieri hanno avviato l’attività di indagine in seguito alla sua denuncia e sono così riusciti a risalire ai due poi denunciati in stato di libertà per lesioni personali in concorso.

Tutti e tre i giovani coinvolti sono italiani e residenti nel Canturino.