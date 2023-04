I carabinieri della stazione di Albate ieri hanno denunciato in stato di libertà nel quartiere comasco un italiano 61enne per aver picchiato il padre 91enne. Una lite sfociata in calci e pugni all’anziano, pare, per futili motivi.

Gli ha procurato policontusioni alla testa e agli arti, medicato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Prognosi di 10 giorni. Da quanto è emerso i due non vivono insieme e l’anziano sarebbe autosufficiente, non è stato possibile capire perché la discussione sia degenerata in tale violenza.