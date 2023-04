Incidente nel pomeriggio intorno alle 15.30 in via Nino Bixio a Como. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrate un’auto e una moto. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo in sella alla sua motocicletta si sarebbe scontrato con un veicolo che usciva da via Fratelli Bronzetti, finendo poi sul cofano di un’auto che saliva da Como. Le condizioni dell’uomo sarebbero meno gravi di quanto si pensasse inizialmente.

L’incidente ha avuto grosse ripercussioni sul traffico cittadino. La polizia locale, che si è occupata dei rilievi, ha chiuso la strada per circa mezz’ora per poi riaprirla in senso ascendente. Poco dopo le 17 i veicoli sono tornati a circolare in via Bixio in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo, lunghe code si sono formate a cascata sulle alcune delle principali arterie cittadine, nella zona stadio, verso Monte Olimpino e lungo la via per San Fermo.