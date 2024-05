Spaccio, danneggiamenti, ubriachezza molesta. I controlli della polizia di Stato a Como sono sfociati nel mese di aprile in cinque provvedimenti di Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, che prevede il divieto di accesso alla città. Accertamenti mirati intanto nella giornata di ieri in via Anzani, dopo la segnalazione dell’ennesima lite in strada che ha coinvolto numerosi ragazzi.

Gli agenti della polizia di Stato hanno notificato il Daspo urbano a due giovani sorpresi a spacciare nelle aree tra il Tempio Voltiano e i Portici Plinio. Il provvedimento ha la durata di un anno e prevede il divieto di frequentare le zone centrali della città. Divieto analogo anche per un terzo giovane sospetto di aiutare i due pusher.

Un anno di divieto di accesso al centro città anche alla 47enne originaria della Tanzania che, ubriaca, aveva infastidito i clienti in un locale in piazza Volta e aveva poi aggredito i poliziotti intervenuti. Quinto Dacur, della durata di sei mesi, per il 23enne moldavo residente a Como, che aveva danneggiato con una spranga di ferro un’autovettura adibita al servizio di Noleggio con Conducente in centro città.

Sul fronte dei controlli per la sicurezza urbana, nella serata di ieri la polizia ha organizzato un controllo mirato in due locali di via Anzani a Como. I residenti della zona segnalano costantemente una situazione difficile e continui problemi di ordine pubblico. Il 24 aprile scorso, denunciata una violenta lite in strada che, secondo le informazioni delle forze dell’ordine, sarebbe stata causata da motivi di gelosia per una ragazzina. Numerosi i giovani coinvolti.

Durante il controllo, i poliziotti hanno identificato complessivamente 29 persone. Di queste, 19 avevano precedenti penali o di polizia. Rintracciato un 20enne comasco che era affidato in prova e, in base al provvedimento, ha il divieto di frequentare persone con precedenti penali o ambienti in cui sono presenti. Gli agenti hanno segnalato la violazione alla procura. La questura ha annunciato che proseguiranno i controlli e che saranno verificate tutte le segnalazioni dei residenti di via Anzani.