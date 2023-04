Inizierà martedì 18 aprile il corso di educazione finanziaria realizzato nell’ambito del progetto Economia in famiglia in collaborazione con il progetto FacilitAZIONI. Le prime tre lezioni, tenute da esperto Saverio Bennardo, si svolgeranno all’Università Popolare Auser di Como, viale Cavallotti 7.

Economia in famiglia e FacilitAZIONI sono progetti finanziati da Regione Lombardia con fondi MPLS nell’ambito del bando 2022 per il sostegno al Terzo Settore.



Nell’ambito di questa collaborazione, si terrà a Como un corso di educazione finanziaria, promosso e finanziato da “Economia in famiglia” coinvolgendo l’ampia rete di sostegno di FacilitAZIONI. Particolarmente significativa l’adesione del Sindacato Pensionati SPI CGIL di Como.



L’obiettivo è realizzare reti sociali in grado di contrastare le fragilità, in un periodo difficile vista la congiuntura economica.



Per questo, il corso, dopo un primo step di approfondimento generale (3 lezioni dell’esperto Saverio Bennardo) si articolerà in un secondo step. Sarà riservato a circa 20 volontari che, facendo tesoro delle nozioni acquisite, siano disponibili a sviluppare una rete di prossimità composta da volontari capaci di riconoscere il bisogno e indirizzare le persone verso sportelli o consulenze specializzate.

La rete di prossimità potrà avvalersi, fin dal 17 aprile, del punto di ascolto di FacilitAZIONI, attivo presso la sede Auser di via Castellini 19. Orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 12,30. Presente un operatore già formatosi in occasione del corso organizzato da Economia in famiglia a Cantù nel mese di marzo.