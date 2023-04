Nuovo parcheggio in Ticosa. Dai 650 posti auto in Ticosa annunciati in campagna elettorale il sindaco Alessandro Rapinese rilancia e rende noto che i posteggi saranno oltre mille. Sui tempi però il primo cittadino non si sbilancia: “Quello che mi interessa è fare un buon progetto”, dice Rapinese.

In attesa dunque di bonificate l’ultima porzione di terreno che resta da ripulire degli inquinanti, ossia la “cella 3” l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella, l’amministrazione comunale lavora al progetto per realizzare il mega parcheggio in città. Nel piano sarà inclusa anche la riqualificazione della viabilità attorno all’area della Ticosa.