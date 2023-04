E’ stata presentata questa mattina, nel reparto di Ostetricia all’ospedale Sant’Anna, la donazione della fotografa comasca Francesca Corti. La professionista ha regalato ad Asst Lariana 25 pannelli con altrettante fotografie scattate a bimbi e bimbe nei loro primi mesi di vita. Le immagini, a colori, sono state appese lungo le pareti dei corridoi del reparto dove sono ricoverate le mamme che devono partorire. L’esposizione, intitolata dall’artista “Sfumature di gioia”, segue un percorso cromatico che riprende i colori dell’arcobaleno.

Il primario: “Opere che contribuiscono a rendere più accogliente il nostro reparto“

Alla presentazione sono intervenuti il dottor Paolo Beretta, primario di Ostetricia e Ginecologia, nonché direttore del Dipartimento dell’area Materno-Infantile di Asst Lariana e la coordinatrice infermieristica Stefania Natelli. Oggi si apre la settimana in cui ricorre l’ottava edizione dell’(H)Open Week promossa da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Il 22 aprile ricorre, infatti, la Giornata nazionale della Salute della Donna. “La donazione di Francesca risale al 2020″. Sottolinea il dottor Beretta. “Avevamo appena preso i primi contatti e iniziato a parlare di dove e come posizionare le fotografie e poi a causa del Covid ci siamo dovuti fermare. Quest’anno finalmente abbiamo potuto concludere l’iter. Doveroso e sentito il ringraziamento a Francesca che con le sue opere contribuisce a rendere più accogliente il nostro reparto”.

La fotografa Corti: “Un inno alla vita”

Francesca Corti dopo una laurea in Design degli Interni, ha conseguito un diploma all’accademia di trucco professionale. Ha lavorato nel mondo del cinema, fino a quando la sua professione l’ha portata a dipingere il pancione di una donna in dolce attesa per un servizio fotografico. “E’ difficile spiegare cosa sia successo – ricorda Francesca – so soltanto che in quel momento ho capito che quella sarebbe stata la mia strada”. E così dopo aver frequentato diversi workshop di fotografia con artisti internazionali tra cui Jade Gao, Kath V. Photography, Paulina Duczman, Ana Brandt, M&K Slowinzki e Drewdrop Photography oggi si dedica a riprendere mamme in dolce attesa, papà e bimbi appena nati. “Ho immaginato e realizzato “Sfumature di Gioia“ come un vero e proprio inno alla vita perché negli occhi dei bimbi ci sono sogni, emozioni e pura luce” spiega la fotografa.