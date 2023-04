Fermato mentre danneggiava un’auto in via Napoleona, un ucraino di 26 anni ha aggredito i poliziotti. E’ stato arrestato. L’intervento degli agenti delle volanti ieri sera alle 22, dopo la segnalazione di un passante che ha notato l’uomo mentre, a dorso nudo, prendeva a calci una Opel Corsa in sosta in un parcheggio.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha iniziato a minacciarli e insultarli. Ha sferrato una gomitata al petto a un poliziotto prima di essere bloccato e portato in questura.

Dopo gli accertamenti, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza molesta