Malamovida a Como e provincia. Nella notte una violenta aggressione ad Appiano Gentile: ferito un 21enne

Sabato sera tra alcol e movida a Como e provincia. Il primo intervento questa notte intorno all’1.10, in via Boldoni a Como, dove una ragazza di 18 anni è stata trasportata all’ospedale Valduce per intossicazione etilica. Il trasporto in codice verde, fortunatamente la giovane sta bene. Un altro intervento dei soccorritori del 118 mezz’ora dopo, in pieno centro città, in via Caio Plinio, a due passi dal Duomo. Coinvolto un giovane di 20 anni. Ha la stessa età il ragazzo che, sempre in centro storico, è stato soccorso nella notte per intossicazione etilica. L’ambulanza è arrivata in via Caio Plinio poco dopo le 3, ma fortunatamente per il ragazzo non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Troppo alcol anche in provincia: a Cermenate, in via Maestri Comacini, un 20enne è stato soccorso per intossicazione etilica e trasportato per accertamenti all’ospedale di Cantù.

Violenta lite ad Appiano Gentile, un’altra aggressione a Fino Mornasco

Notte di malamovida, ma anche di aggressioni nel Comasco. Ferito con un’arma da taglio (cioè un coltello o un bottiglia)in piazza Libertà ad Appiano Gentile un ragazzo di 21 anni. Era da poco passata l’una di notte. Sul posto ambulanza ed elisoccorso. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, cioè media gravità. Indagano i carabinieri di Cantù.

Un’altra aggressione alle 4.30 a Fino Mornasco. Oltre all’ambulanza, che ha trasportato il giovane in codice verde all’ospedale di Cantù, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù.

Anche a Erba, ieri sera poco prima delle 20.30, un 30enne è rimasto coinvolto in un’aggressione in piazza Padania. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto carabinieri di Como e ambulanza. Aggressione in serata anche a Carlazzo, dove sono intervenuti i carabinieri di Menaggio, oltre ai soccorritori del 118. Il 20enne coinvolto sta bene e non è stato trasportato in ospedale. Poco prima di mezzanotte una lite anche a Como, in piazza Perretta, altra zona centralissima della città.