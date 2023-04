Ponte del 25 aprile e del 1° maggio, da oggi le prime partenze. Sospesi 150 cantieri lungo i principali tratti autostradali ma non quello sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Lo stop ai lavori è previsto infatti a partire dal 16 maggio. Il cantiere nella galleria San Fermo Nord sarà interrotto il prossimo mese per agevolare gli spostamenti estivi e in vista della festa dell’Ascensione in Svizzera, il 18 maggio: Gli interventi riprenderanno nuovamente a settembre per quella che è stata annunciata come l’ultima tranche che dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno.

Possibile prevedere giornate di disagi con code e traffico in autostrada per le partenze e i rientri dai ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Il cantiere in A9 prevede nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana svizzera la deviazione di carreggiata. Motivo alla base dei pesanti disagi quotidiani dall’inizio di marzo.

Inevitabili le ripercussioni a Como sulla viabilità ordinaria – già messa a dura prova dai cantieri su lungolago cittadino – per i veicoli in uscita dall’autostrada. Intanto sono stati potenziati i controlli sulla statale Regina, alle prese con numeri di veicoli da alta stagione in concomitanza con i cantieri della variante della Tremezzina.

Secondo la società Autostrade per l’Italia saranno 12 milioni gli italiani in viaggio per le due festività.

Oggi e domani giornate da bollino rosso con i principali movimenti in uscita dalle grandi città verso Sud e dai centri del Nord verso la costa ligure a cui si aggiungono i vacanzieri svizzeri e tedeschi. Secondo le previsioni fornite da Autostrade traffico intenso anche nella mattina di sabato 22 aprile.

I rientri sono previsti per le giornate di domenica 23 e martedì 25 aprile. In occasione invece del ponte del primo maggio, traffico a partire dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattina di sabato 29 aprile. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio – dal primo pomeriggio fino alla sera – sono previsti i maggiori flussi di ritorno nelle grandi città.