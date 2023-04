Mattinata da bollino rosso anche oggi sulle autostrade per le partenze per il ponte del 25 aprile. Sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, la situazione è stata resa più difficile da un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per la persona coinvolta, che ha reso necessaria la temporanea chiusura di parte della carreggiata.

L’incidente

Poco prima delle 7, per cause ancora da chiarire un camper con targa straniera è uscito di strada mentre percorreva la A9, all’altezza dello svincolo di Monte Olimpino. Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo, un uomo di 62 anni, che viaggiava da solo è stato liberato dalle lamiere del camper e affidato agli operatori sanitari. Ha riportato solo ferite lievi ed è stato accompagnato al Sant’Anna per accertamenti. I vigili del fuoco hanno recuperato anche il cane dell’uomo, affidato poi a un veterinario.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa in parte per le operazioni di soccorso e di ripristino della sede stradale e questo ha peggiorato la situazione della viabilità, già congestionata. Alcune ore dopo, nuovi problemi per un veicolo in avaria bloccato sulla strada.

Gli spostamenti

Per il ponte del 25 aprile e la festività del primo maggio, Autostrade ha sospeso 150 cantieri lungo i principali tratti autostradali. Sull’A9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como e la dogana proseguono invece i lavori nella galleria di San Fermo, con l’istituzione di uno scambio di carreggiata.

Secondo la società Autostrade per l’Italia saranno 12 milioni gli italiani in viaggio per le due festività. Il cantiere sull’A9 rende più difficili gli spostamenti. I rallentamenti e le code sono ormai una costante e lo scambio di carreggiata resterà in vigore fino al 16 maggio.

Dopo le prime partenze, fino a questa mattina, i rientri sono previsti per le giornate di domani e martedì 25 aprile. In occasione invece del ponte del primo maggio, traffico a partire dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattina di sabato 29 aprile. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio – dal primo pomeriggio fino alla sera – sono previsti i maggiori flussi di ritorno nelle grandi città.