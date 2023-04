Folla in centro, file alla biglietteria della Navigazione, traffico rallentato in convalle e lungo le vie di accesso a Como. Città affollata di visitatori e turisti in questo lungo ponte del 25 aprile. Oggi, nonostante la giornata per molti lavorativa, nel capoluogo lariano le presenze sono quelle del fine settimana e dei festivi. Il lago, dopo la pioggia dei giorni scorsi, non è il migliore biglietto da visita per i detriti e il materiale accumulato Nel primo bacino.

Come nel periodo pasquale, anche in questo ponte del 25 aprile i numeri sono da alta stagione. I cantieri in città, soprattutto nella zona del lungolago, sommati ai lavori ancora attivi sull’autostrada A9 rendono più complicata la situazione del traffico. Dopo le giornate da bollino rosso per le partenze, oggi e domani l’attenzione si sposta sui rientri, anche verso il Nord Europa.

In città, visitatori e turisti devono fare i conti con i lavori sul lungolago e in piazza Cavour. Dopo l’apertura del primo tratto della passeggiata, da Sant’Agostino alla darsena, sono comunque ancora in corso i lavori per il completamento degli arredi e per la realizzazione della pista ciclabile. Nel tratto dalla darsena a piazza Cavour invece sono ancora nel vivo gli interventi legati al cantiere delle paratie. L’apertura, stando alle ultime dichiarazioni della Regione, è prevista per la fine di maggio.

Ai cantieri, in queste ore si aggiunge anche il disagio per l’acqua del lago sporca. Come accade spesso in caso di maltempo, dopo i recenti temporali il lago si presenta come un tappeto di legna e detriti. La situazione peggiore nella zona della diga foranea, dove il materiale che si è accumulato nelle scorse ore non è stato rimosso. Un problema che potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni.

La presenza massiccia di turisti e visitatori dovrebbe proseguire per tutta la settimana, fino alla prossima festa del primo maggio.

Folla e caos anche sul lago. Sulla Regina, al traffico lavorativo oggi si è aggiunto quello turistico e si sono registrate lunghe code in Tremezzina e traffico bloccato da Ossuccio a Colonno per gran parte della mattinata.